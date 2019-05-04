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Ordu’nun Altın ordu ilçesinde taksi şoförü olan Özel Gök, çocukluk yıllarında hayali olan oyuncak ve maket arabalara olan ilgisini ticari taksisinde sergileyerek gideriyor.
İHA'nın haberine göre çocukluk yıllarında oynayamadığı maket ve oyuncak araçları, biriktirerek, aracın konsol kısmında sergileyen Gök, müşterilerin de beğenisini kazanıyor.
Yaklaşık 5 yıldır ticari taksi şoförü olarak hizmet veren evli ve 3 çocuk babası Gök, ticari taksisinde oluşturduğu ve neredeyse her gün temizlediği koleksiyonuna, kendi çocuklarının da büyük ilgi gösterdiğini, araçları evlatlarına dahi vermeye kıyamadığını belirtiyor.
Traktörden otobüse, motosikletten kamyona kadar çeşitli maketleri bulunan Gök, imkanlar dahilinde koleksiyonunu daha da büyütmeyi hedefliyor.
Maket araçların şu ana kadar kendisine görüş mesafesinde ve kullanımda herhangi bir sıkıntı çıkartmadığını aktaran Gök, “İlk başlarda bu araçları yapıştırmamıştım, frene basınca yerinde durmuyorlardı. Ancak şimdi bunların hepsini aracın konsoluna yapıştırdım, o yüzden bana hiçbir engeli olmuyor” dedi.
HER ÇEŞİT ARACIN MAKETİ BULUNUYOR
Kendi çocuklarının da araca bindiğinde maketleri almak istediğini ancak ticari aracında olanları vermek yerine yenisini aldığını ifade eden Özel Gök, “Çocuklarım da araba meraklısı ve istiyorlar. Burada beğendiği oyuncağın aynısını bana söyleyince gidip aynısından alıyorum. Burada, otomobil, kamyonet, otobüs, minibüs, yarış otomobili, off-road aracı, çekici, tanker yani akla gelen bütün araç türlerinin maketi var. Bazen müşterilerimin çocukları da almak istiyor ve heves ediyorlar. Bazen çocuklar araçları alıyor ve geri vermemek için ağlıyor, o zaman da dayanamıyorum” şeklinde konuştu.
“YOLDA DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER OLUYOR”
Müşterilerinin, yüzde 90’ının bu maket araçları çok beğendiğini ifade eden Gök, “Hatta görenler ve bakanlar fotoğraf çektirmek istiyorlar ve çekiyorlar. Yolda beni durdurup da fotoğraf çektirenler de oldu. Gören herkesin çok ilgisini çekiyor. Şu ana kadar hiç olumsuz tepki almadım. Bazı zamanlarda yaya yolunda insanlara yol verdiğim zaman, yürümeyi bırakıp, koleksiyona bakıyorlar” ifadelerine yer verdi.
“BUNLARA BAKINCA STRES ATIYORUM”
Kendisinin, herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını, zamanının da büyük bir kısmının direksiyon başında geçtiğini anlatan Gök, maket araçları ile oluşturduğu koleksiyonla huzur bulduğunu ve stres attığını da sözlerine ekledi.
Müşterilerden Ali Kırım ise koleksiyonu çok beğendiğini ifade ederek, herkesin çocukluk heveslerinin peşinden koşması gerektiğini aktardı.
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