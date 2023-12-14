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        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

        Cizre ilçesinde Ahmet El-Cezeri Ortaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:20 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:54
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        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
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        Cizre ilçesinde Ahmet El-Cezeri Ortaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, okulda düzenlenen programda öğrencilere polisin görev ve sorumluluklarıyla ilgili bilgi verildi.

        Etkinlik sonunda polisler tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

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