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        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı

        ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde, kaymakamlık binası önünde eline aldığı Kur'an-ı Kerim yırtarak küfreden İ.B. (34), çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İ.B.'yi linçten polis kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 22:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 22:40
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        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı
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        ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde, kaymakamlık binası önünde eline aldığı Kur'an-ı Kerim yırtarak küfreden İ.B. (34), çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İ.B.'yi linçten polis kurtardı.

        Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi 2´nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaymakamlık binası önündeki caddeye gelen İ.B., elindeki Kur'an´ı Kerim´i yırtarak, küfretmeye başladı. Çevredekilerin sözlü tepkisi, büyüyerek linç girişimine dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerince linçten kurtarılan İ.B., kaymakamlık binasına götürüldü. Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi. Alınan güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla kaymakamlık binasından alınan İ.B., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. İ.B.´nin emniyetteki kontrolünde 12 suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. İ.B.'nin gözaltına alınmasının ardından kalabalık dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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