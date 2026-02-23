Canlı
        Şırnak Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:10
        Şırnak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Sur Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde 23 Şubat'ta Bilal E'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında A.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

