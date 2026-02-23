Şırnak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sur Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde 23 Şubat'ta Bilal E'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında A.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
