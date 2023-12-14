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        Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:32
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        Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

        47 yaşındaki Emine A, kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Emine A'nın ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Ambulansla hastaneden alınarak Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen kadın, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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