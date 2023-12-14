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        Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:57
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        Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçedeki 2. Cadde'de dün elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.B'nin (34) polisteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen İ.B, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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