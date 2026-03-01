Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Silopi'de güvenlik toplantısı düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de güvenlik toplantısı düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Silopi Polis Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Sazak, ilçenin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

        Tüm suçlu ve suçlara karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Sazak, "Biz, Şırnak'ımızın ve Silopi'mizin huzuru için gece gündüz, görev başındayız. Önümüzdeki dönemde de gerekli çalışmaları yaparak şehrimizin huzuru için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Benzer Haberler

        Şırnak Emniyet Müdürü Sazak: "Vatandaşın huzuru için görev başındayız"
        Şırnak Emniyet Müdürü Sazak: "Vatandaşın huzuru için görev başındayız"
        Engelli çocuğu için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi
        Engelli çocuğu için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi
        Şırnak protokolü şehit emanetleri ile aynı sofrada
        Şırnak protokolü şehit emanetleri ile aynı sofrada
        Uludere'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
        Uludere'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması