Silopi'de güvenlik toplantısı düzenlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.
Silopi Polis Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Sazak, ilçenin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.
Tüm suçlu ve suçlara karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Sazak, "Biz, Şırnak'ımızın ve Silopi'mizin huzuru için gece gündüz, görev başındayız. Önümüzdeki dönemde de gerekli çalışmaları yaparak şehrimizin huzuru için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.
Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı.
