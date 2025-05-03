Sırrı Süreyya Önder'in sinema kariyeri

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Sırrı Süreyya Önder, aynı zamanda müzik yapımcısı, yazar, senarist ve oyuncuydu. Önder, sinema kariyerinde, 3 filmin senaryosunu yazdı.

Sırrı Süreyya Önder'in Muharrem Gülmez ile birlikte yönettiği; Cezmi Baskın, Özgü Namal, Umut Kurt, Bahri Beyat, Meral Okay, Nazmi Kırık ve Oktay Kaynarca'nın başrollerini paylaştığı 2006 yapımı 'Beynelmilel', beyazperdeye; 1980'li yıllarda Adıyaman'ın yerel müzisyenleri, darbe rejiminin güçlü generallerinden birini karşılamak üzere ordu tarafından işe alınıp eğitilmesiyle gelişen olayları yansıttı.

Sırrı Süreyya Önder, Beynelmilel ile Ankara Uluslararası Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve Karaçi Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo' dalında ödüle lâyık görüldü.

Murat Saraçoğlu'nun yönettiği; Demet Akbağ, Özgü Namal, Sarp Apak, Altan Erkekli ve İpek Tuzcuoğlu'nun başrollerini paylaştığı 2008 yapımı 'O... Çocukları', askeri darbe sonrasında hayat kadınlarının çocuklarına bakan koruyucu bir annenin evi ekseninde yaşananları konu edindi.

Yönetmenliğini, senaryosunu birlikte yazdığı Onur Ünlü'nün yaptığı; Serkan Keskin, Hazal Kaya, Öner Erkan ve Büşra Pekin'in paylaştığı 2014 yapımı 'İtirazım Var', izleyicilere; bir imamın camide işlenen cinayet vakasını araştırması sırasında yaşananları sundu. Sırrı Süreyya Önder, aynı zamanda; 16 kişiyle birlikte 'Emret Komutanım' adlı TV dizisinin senaryosunu da yazdı. REKLAM Sırrı Süreyya Önder'in senaristliğinin ve yönetmenliğinin yanı sıra oyunculuk kariyeri de bulunuyor. Kendi filmi 'Beynelmilel'in yanı sıra başka filmlerde de rol aldı. SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR? 1962... Adıyaman'da doğdu. 1970... Berber olan babası Ziya Önder'i kaybetmesinden sonra aile bütçesine katkıda bulunmak için bir fotoğrafçıda çırak olarak çalışmaya başladı. 1978... Sıtma Savaş ve Eredikasyon Teşkilatı'nda mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl, Maraş Katliamı'nı protesto ettiği için tutuklandı. 1980... 12 Eylül Askeri Darbesi'nden sonra tutuklanarak 7 yıl hapis yattı.