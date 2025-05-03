TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada; "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, ünlüleri derin üzüntüye sevk etti.

Filmsan Vakfı: Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…

İbrahim Tatlıses: Tertemiz bir adamı kaybettik. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Mahsun Kırmızıgül: Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla… Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak…

Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin. En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın… “Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum,” demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı Abi… Sen çok erken gittin. Sırrı Süreyya Önder… Bize çok şey kattın. Sana minnettarız. Ailene ve tüm sevenlerine sabır; hepimize baş sağlığı diliyorum.

Şenay Gürler: Ah be... Çok üzüldüm.

Nihat Doğan: Mekânın cennet olsun. Barışa ömrünü adayan adam...

Gupse Özay: Ne güzel ağabeyimizdin sen Sırrı ağabey.

Deniz Barut: Üzülmek tanımlamıyor. Ne güzel bir insandı. Tüm özgürlükler için mücadelesi hayranlık uyandırıcıydı.

Defne Samyeli: Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Demokrasi ve barışın inşası adına içtenliğine inandığım, entelektüelliği, hoş sohbeti ve çok siyasetçide olmayan yapıcı iletişim diliyle daha güzel günlere katkı olacağını umut ettiğim az kişiden biriydi. Mekânı cennet olsun.