Şişli'de tarihi binalara eklenen kaçak yapılar çözüm bekliyor

"CADDEDE KOMPLE TARİHİ YAPILAR OLMASI GEREKİYORDU"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Burası aslında 1870 yılında çıkan Büyük Beyoğlu Yangını’nda birçok bina yandığı için o bölgedeki insanların bu bölgeye taşınmasıyla yapılaşmaya başlıyor. Aslında bu caddenin ismi Osmanlı Dönemi’nde Muhtar Bey Caddesi’ymiş, 31 Mart Vakası’nda şehit olan Muhtar Bey anısına verilmiş. Daha sonra Kurtuluş Savaşı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk burada bir evde savaşın hazırlıklarını planlamış. O evden dolayı, buraya 1927 yılında Halaskargazi Caddesi ismi verilmiş. Tabi, İstanbul’a 60-70’li yıllardan sonra yoğun bir göç oluyor. Göçten burası da nasibini alıyor. Bu caddede komple tarihi yapı olması gerekiyordu fakat göç döneminde birçoğu yıkılmış, görüntüsü bozulmuş. Buradaki yapı da onlardan biri maalesef. 1900’lerin başında yapılmış bir bina, üzerine çıkılan kaçak katla anılmakta maalesef" ifadelerini kullandı.