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        Sivas´ta otomobil şarampole düştü: 5 yaralı

        SİVAS´taotomobilinşarampole düştüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:40
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        Sivas´ta otomobil şarampole düştü: 5 yaralı
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        SİVAS´taotomobilinşarampole düştüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Porsuk köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücü E.A. (29) kontrolünü kaybettiğ 06 DF 6046 plakalı otomobille şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (32), Y.S. (26), F.Ö. (31) ve N.Y. (33) yaralandı. Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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