Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta firari hükümlü yakalandı

        Sivas'ta 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.A'yı (22) bir adrese düzenlenen operasyonda yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Eski Milletvekili Soluk'un vefat eden ağabeyi Zara'da toprağa verildi
        Eski Milletvekili Soluk'un vefat eden ağabeyi Zara'da toprağa verildi
        Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürüdürdü
        Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürüdürdü
        Sivas'ta engelliler Filistin için yürüdü
        Sivas'ta engelliler Filistin için yürüdü
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Fenerbahçe maçı için iddialı konuş...
        Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Fenerbahçe maçı için iddialı konuş...
        Halterle bacak kaslarını güçlendiren bedensel engelli Eray mutluluğa "adım"...
        Halterle bacak kaslarını güçlendiren bedensel engelli Eray mutluluğa "adım"...