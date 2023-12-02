Sivas'ta firari hükümlü yakalandı

Sivas'ta 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.A'yı (22) bir adrese düzenlenen operasyonda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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