Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürüdürdü

SÜPERLig ekiplerinden Sivasspor, ligin 14'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı beyazlı ekip 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alan oyun ve taktik maçla idmanı tamamladı. Takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. Fenerbahçe ile Sivasspor 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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