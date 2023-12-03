Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor.

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi bugün yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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