Eski Milletvekili Soluk'un vefat eden ağabeyi Zara'da toprağa verildi AK Parti'de 26. ve 27. dönem Sivas Milletvekili görevinde bulunan Mehmet Habib Soluk'un Almanya'da vefat eden ağabeyi Kamil Soluk, Zara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti'de 26. ve 27. dönem Sivas Milletvekili görevinde bulunan Mehmet Habib Soluk'un Almanya'da vefat eden ağabeyi Kamil Soluk, Zara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kamil Soluk'un cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zara Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Soluk'un ailesi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karahan, Milli Savunma Bakanlığı Danışmanı Salih Ayhan, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.