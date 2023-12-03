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        Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:00
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        Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi yaralandı.

        E.A. (29) yönetimindeki 06 DF 6046 plakalı otomobil, merkeze bağlı Porsuk köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.Ç. (32), Y.S. (26), F.Ö. (31) ve N.Y. (33) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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