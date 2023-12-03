Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi yaralandı.

E.A. (29) yönetimindeki 06 DF 6046 plakalı otomobil, merkeze bağlı Porsuk köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.Ç. (32), Y.S. (26), F.Ö. (31) ve N.Y. (33) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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