Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta liseler arası basketbol turnuvası düzenlendi

        Sivas'ta liseler arası basketbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta liseler arası basketbol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta liseler arası basketbol turnuvası düzenlendi.

        Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2023-2024 Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler Turnuvası'na 7 takım katıldı.

        Finalde, TED Sivas Koleji ile karşılaşan Cumhuriyet Üniversitesi Özel Mehmet Recai Toydemir Lisesi rakibini 95-67 yenerek şampiyon oldu.

        TED Sivas Koleji'nin ikinci olduğu turnuvada, Atatürk Lisesi ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren takımlara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ve diğer yetkililer tarafından kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Yeni bir 'mükemmel güneş sistemi' keşfedildi
        Yeni bir 'mükemmel güneş sistemi' keşfedildi
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek

        Benzer Haberler

        Sivasspor, ligde zorlu periyottan iyi bir şekilde çıkmak istiyor
        Sivasspor, ligde zorlu periyottan iyi bir şekilde çıkmak istiyor
        Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Ulaş'ta öğrenciler İngilizceyi yemek yaparak öğreniyor
        Ulaş'ta öğrenciler İngilizceyi yemek yaparak öğreniyor
        Sivas'ta kaza yapan motokuryenin yardımına halk otobüsü şoförü koştu
        Sivas'ta kaza yapan motokuryenin yardımına halk otobüsü şoförü koştu