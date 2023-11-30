Sivas'ta liseler arası basketbol turnuvası düzenlendi
Sivas'ta liseler arası basketbol turnuvası düzenlendi.
Sivas'ta liseler arası basketbol turnuvası düzenlendi.
Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2023-2024 Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler Turnuvası'na 7 takım katıldı.
Finalde, TED Sivas Koleji ile karşılaşan Cumhuriyet Üniversitesi Özel Mehmet Recai Toydemir Lisesi rakibini 95-67 yenerek şampiyon oldu.
TED Sivas Koleji'nin ikinci olduğu turnuvada, Atatürk Lisesi ise üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ve diğer yetkililer tarafından kupaları verildi.
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