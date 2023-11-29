Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ınSuşehri ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

N.A. yönetimindeki 58 EL 254 plakalı otomobil, Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde devrildi.

Kazada, sürücüyle araçtaki H.B. yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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