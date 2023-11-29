Ulaş'ta öğrenciler İngilizceyi yemek yaparak öğreniyor Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir ortaokulda öğrencilere mutfakla ilgili İngilizce kelimeleri öğretmek için uygulamalı eğitim veriliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir ortaokulda öğrencilere mutfakla ilgili İngilizce kelimeleri öğretmek için uygulamalı eğitim veriliyor.

Ulaş Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri İngilizceyi görsel ve uygulamalı olarak öğreniyor.

Okulun İngilizce öğretmeni Meral Gökmen, AA muhabirine, öğrencilerine İngilizceyi görsel ve uygulamalı olarak öğrettiğini söyledi.

İşledikleri ünite sonunda öğrencilerin mutfağa dair kelimeleri pekiştirmesi için sınıfta etkinlik düzenlediğini belirten Gökmen, "Gruplara ayırdığım öğrenciler, malzemelerinin listesini ve yapılış tarifini İngilizce olarak hazırlıyorlar. Meyve salatasını yaparken, eğlenerek İngilizceyi daha kolay öğrenme şansı yakalıyorlar." dedi.

Öğrencilere İngilizceyi sevdirmeyi hedeflediğini aktaran Gökmen, "Bu etkinliğin amacı, öğrencinin öğrenme ve öğretme ortamında aktif rol almasını, öğrenme sorumluluğunu üstlenmesini, yaparak ve yaşayarak öğrenmesini vurgulamaktır." diye konuştu.

8. sınıf öğrencilerinden Naciye Kaya ise öğretmeninin yaptığı uygulama sayesinde İngilizceyi severek öğrendiğini dile getirdi.