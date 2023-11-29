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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:48
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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alanda oyun ve 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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