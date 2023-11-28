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        Sivas'ta öğretmenler korosu konser verdi

        Sivas'ta öğretmenler korosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:45
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        Sivas'ta öğretmenler korosu konser verdi
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        Sivas'ta öğretmenler korosu konser verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programında şef Oğuzhan Alpen yönetimindeki koro ses sanatçıları solo ve koro olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

        Konser sonrası İl Mİlli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş, koro şefi Alpen'e plaket takdim etti.

        Konseri, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal, Alparslan Ünal, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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