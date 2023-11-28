Sivas'ta öğretmenler korosu konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programında şef Oğuzhan Alpen yönetimindeki koro ses sanatçıları solo ve koro olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası İl Mİlli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş, koro şefi Alpen'e plaket takdim etti.

Konseri, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal, Alparslan Ünal, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.