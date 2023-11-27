Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından

SüperLig'in 13´üncü haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Maça çok iyi başladık. 2-0'da öne geçtik. Maalesef çok basit 2 tane gol yedik. Aslında iyi de futbol oynadık. Maçı kazanacak pozisyonları da bulduk. Tabii yine içeride kazanamadığımız bir maç oldu. Bu da bizim biraz canımızı sıktı. İyi bir futbol var ama üç puan alamadık. İşin açıkçası üzgünüz. Oyuncuları tebrik ediyorum. Basit goller yedik ama onun dışında iyi bir futbol var. Trabzonspor son haftaların formda takımı. Abdullah hoca geldikten sonra daha derli toplu oynuyorlar. Takım savunmasını daha iyi yapıyorlar. Zor bir maç olacağı zaten kesindi. Ama biz gerçekten iyi bir futbol oynadık ama sonuca yansıtamadık. Üzgünüz" dedi.

ABDULLAH AVCI: OYUNCULARIMIZLA BERABER DAHA İYİ HALE GELECEĞİZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, "Kazanmak için geldik. Trabzonspor kazandığı zaman mutlu olur. Kazanamadığı zaman ise mutsuz olur. Trabzonspor'un bu inişleri çıkışları bu sene itibariyle olacak. Bunu daha bir denge, daha bir standart bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani özeti şu; her seferinde söylüyorum, çok çalışacağız, çok tekrar yapacağız. Dersimize iyi çalışarak, oyuncularımızla beraber daha iyi hale geleceğiz. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Oyuncularımın da bugün olumlu tarafı geriden gelip verdikleri tepkidir. Onun için detayların olumsuz olanları da en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin'in açıklamaları

-Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2023-11-27 23:37:18