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        Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

        EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahalarında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 22:47 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:52
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        Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından
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        EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahalarında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Karagöl, "Bizim için zor bir maç oldu ama bir o kadar da zevkli bir maç oldu. 3 gol attık, iki sefer öne geçtik, tartışmalı bir ofsayt pozisyonu sonucunda 3. golü yedik." dedi.

        Oynanan futboldan memnun olduklarını belirten Karagöl, hafta içi çok iyi çalıştıkları maçtan galibiyetsiz ayrılıyor olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Oynan oyundan çok memnunuz, teknik heyet ve hocamızın oynattığı oyundan çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız. Zor bir fikstüre girdik ama sonuçta çıkan, oynayan kazanıyor ya da kaybediyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız. Üstüne koyarak da devam ediyoruz." diye konuştu.

        - "Adaletli maç yönetsinler"

        Karagöl, karşılaşmanın hakemini de eleştirerek, şunları kaydetti:

        "Hakem takdir haklarını sürekli aleyhimize kullandı. İkinci golden öncede bir faulümüzü vermedi ve top gitti gol oldu. Ofsayt pozisyonuyla ilgili de bizim tarafımızdan bakıldığı zaman hakemin takdiri bu. Çizgiler nasıl çiziliyor. Karagümrük maçında da yüzde 100 kırmızı kartımızı vermeyen VAR bugün ne hikmetse bekledi 5 dakika sonra golü verdi. Söylenecek bir şey yok, herhalde kendileri öyle takdir ediyorlar. Bu saatten sonra da biz bu ekonomik şartlarda yine elimizden geleni yapacağız. Adaletli maç yönetsinler, doğru maç yönetsinler. İyi oynayan kazansın, geri kalan teferruat ama lütfen takdir haklarını hak edenin yanında kullansınlar, haklı kullansınlar."

        - "Maçın saat 13.00'te oynanmasıyla ilgili talebimiz oldu"

        Maçın saatiyle ilgili de sorulan soruyu değerlendiren Karagöl, maçın saat 13.00'te oynanmasıyla ilgili federasyona başvurduklarını anımsattı.

        Sporcu sağlığı ve hava şartlarından dolayı maçın saatinin 13.00'te olması için federasyona talepte bulunduklarını hatırlatan Karagöl, "Karşı tarafın saat 17.00'de oynanmasıyla ilgili bir talebi oldu. Bizde saat 13.00'te oynanmayacaksa maçın saatinde oynanmasıyla ilgili görüşümüzü federasyona bildirdik." şeklinde konuştu.

        Sivasspor'un maçlarını haftalardır saat 13.00'te oynadığını vurgulayan Karagöl, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Biz haftalardır havanın iyi olduğu zamanlarda saat 13.00'te oynuyoruz. Bu fikstürler yapılırken de bu hava şartları düşünülerek federasyonun da bu maç saatlerine dikkat etmesi lazım, polemik yaratmaması lazım. Kasım sonunda Sivas'ta hava ne olabilir onu öngörüyor olmaları lazım. Onun neticesinde de bu polemiklere bizi sokmamaları lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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