Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 7 santimetre ölçüldü Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oldu.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oldu.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Sivas merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı ve çevresinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezinde yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının bölgede 7 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.