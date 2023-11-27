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        Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 7 santimetre ölçüldü

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:57
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        Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 7 santimetre ölçüldü
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        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oldu.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

        Sivas merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı ve çevresinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezinde yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının bölgede 7 santimetreye ulaştığı belirtildi.

        Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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