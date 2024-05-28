İsrail'in Refah'taki çadır kampa saldırısı pek çok yerde protesto edildi

Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Katja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırının “dehşet verici” olduğunu belirterek, “Oraya bakmak istemiyorsunuz ancak bakmak zorundasınız. Bu o kadar gereksiz, anlamsız bir şiddet ki bitmemesi inanılmaz.” dedi.

Cassandra adlı gösterici de son 7 ayda en az 25 gösteriye katıldığını ifade ederek, “Dün gece Refah'ta bebeklerin kafaları kesildi ve tüm bunlar her şeyden önce Alman sessizliğiyle, Almanya'daki vergilerle finanse ediliyor.” diye konuştu.