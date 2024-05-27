Galatasaray'dan büyük kutlama!
Galatasaray, Süper Lig'deki 24'üncü şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı. RAMS Park adeta sarı-kırmızıya boyanırken, stadyumdaki özel ışık ve lazer şovları nefes kesti. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından kareler...
Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, zaferini taraftarıyla kutladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk töreni için RAMS Park'a akın ederken, tribünler adeta sarı-kırmızıya boyandı.
Gecede sanatçılar DJ Suat Ateşdağlı, Emircan İğrek, Uzi, Zara ve Edis şarkılarıyla tribünleri coşturdu.
Galatasaray Kulübü'nün hazırladığı özel ışık ve lazer şovları da geceye renk kattı. Özellikle gökyüzüne yansıtılan Aslan görseli, Icardi sevincinin görseli ve 5 yıldızlı 'Hedef 25' yazısı büyük beğeni topladı.
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından ve taraftarların yaşadığı coşkudan öne çıkan kareler...