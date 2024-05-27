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        Galatasaray'dan büyük kutlama!

        Galatasaray, Süper Lig'deki 24'üncü şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı. RAMS Park adeta sarı-kırmızıya boyanırken, stadyumdaki özel ışık ve lazer şovları nefes kesti. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından kareler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:15
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        Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, zaferini taraftarıyla kutladı.

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        Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk töreni için RAMS Park'a akın ederken, tribünler adeta sarı-kırmızıya boyandı.

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        Gecede sanatçılar DJ Suat Ateşdağlı, Emircan İğrek, Uzi, Zara ve Edis şarkılarıyla tribünleri coşturdu.

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        Galatasaray Kulübü'nün hazırladığı özel ışık ve lazer şovları da geceye renk kattı. Özellikle gökyüzüne yansıtılan Aslan görseli, Icardi sevincinin görseli ve 5 yıldızlı 'Hedef 25' yazısı büyük beğeni topladı.

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        İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından ve taraftarların yaşadığı coşkudan öne çıkan kareler...

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