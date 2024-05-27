Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Burdur'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.