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        Haberler Gündem Burdur'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

        Burdur'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:28
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        Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
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        Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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