Şampiyonluk kutlamalarında Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu. Arjantinli golcü, sahaya, Fenerbahçeli yıldızla özdeşleşen "Beni Sev" şarkısıyla çıkarken, ardından ise "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı. Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in ise sahaya Filistin bayrağıyla çıkması büyük alkış aldı. İşte Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıkış anları...
Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.
Mauro Icardi, sahneye 'Derin Galatasaray' pelerini ile çıktı. Önce 'Beni Sev' çaldı, sonra 'Orijinali geliyor anonsuyla 'Aşkın Olayım' çalındı.
Mauro Icardi, daha sonra, "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.
Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in ise sahaya Filistin bayrağıyla çıkması büyük alkış aldı.
İşte Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıkış anları...
Dries Mertens ve ailesi
Lucas Torreira
Abdülkerim Bardakcı
Kerem Demirbay
Barış Alper Yılmaz
Wilfried Zaha
Derrick Köhn
Nelsson
Berkan Kutlu
Carlos Vinícius
Kaan Ayhan