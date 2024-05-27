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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonluk kutlamalarında Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme! - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonluk kutlamalarında Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu. Arjantinli golcü, sahaya, Fenerbahçeli yıldızla özdeşleşen "Beni Sev" şarkısıyla çıkarken, ardından ise "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı. Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in ise sahaya Filistin bayrağıyla çıkması büyük alkış aldı. İşte Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıkış anları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 23:07 Güncelleme: 27.05.2024 - 23:15
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        Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.

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        Mauro Icardi, sahneye 'Derin Galatasaray' pelerini ile çıktı. Önce 'Beni Sev' çaldı, sonra 'Orijinali geliyor anonsuyla 'Aşkın Olayım' çalındı.

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        Mauro Icardi, daha sonra, "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.

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        Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in ise sahaya Filistin bayrağıyla çıkması büyük alkış aldı.

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        İşte Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıkış anları...

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        Dries Mertens ve ailesi

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        Lucas Torreira

        8

        Abdülkerim Bardakcı

        9

        Kerem Demirbay

        10

        Barış Alper Yılmaz

        11

        Wilfried Zaha

        12

        Derrick Köhn

        13

        Nelsson

        14

        Berkan Kutlu

        15

        Carlos Vinícius

        16

        Kaan Ayhan

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