Sivas'ta jandarmanın bulduğu içinde para ve altın olan çanta sahibine ulaştırıldı Sivas'ta jandarma ekipleri, buldukları içinde para ve altın bilezik olan çantayı sahibine teslim etti.

Sivas'ta jandarma ekipleri, buldukları içinde para ve altın bilezik olan çantayı sahibine teslim etti.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Köklüce mevkisinde önleyici kolluk devriyesinde, içinde altın bilezik, bir miktar para ve kredi kartları olan çanta buldu.

İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri içindeki kimlikten çantanın sahibinin Gülseren Topkaya (51) olduğunu tespit etti.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına davet edilen Topkaya'ya çantası teslim edildi.

Topkaya, jandarma ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.