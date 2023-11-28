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        Sivas'ta jandarmanın bulduğu içinde para ve altın olan çanta sahibine ulaştırıldı

        Sivas'ta jandarma ekipleri, buldukları içinde para ve altın bilezik olan çantayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:11 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:17
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        Sivas'ta jandarmanın bulduğu içinde para ve altın olan çanta sahibine ulaştırıldı
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        Sivas'ta jandarma ekipleri, buldukları içinde para ve altın bilezik olan çantayı sahibine teslim etti.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Köklüce mevkisinde önleyici kolluk devriyesinde, içinde altın bilezik, bir miktar para ve kredi kartları olan çanta buldu.

        İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri içindeki kimlikten çantanın sahibinin Gülseren Topkaya (51) olduğunu tespit etti.

        Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına davet edilen Topkaya'ya çantası teslim edildi.

        Topkaya, jandarma ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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