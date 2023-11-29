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        Sivas'ta kaza yapan motokuryenin yardımına halk otobüsü şoförü koştu

        Sivas'ta bir halk otobüsü şoförünün kaza yapan motokuryeye yardım ettiği anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:07 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:07
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        Sivas'ta kaza yapan motokuryenin yardımına halk otobüsü şoförü koştu
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        Sivas'ta bir halk otobüsü şoförünün kaza yapan motokuryeye yardım ettiği anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kümbet Mahallesi'nde bir kuryenin devrilen motosikletin altında kaldığını gören otobüs şoförü Muhammed Cin, aracını durdurarak yaralıya yardıma koştu.

        Cin, motosikletin altından çıkarttığı kuryeyi yağmurdan etkilenmemesi için otobüse aldı.

        Üzeri çamur olduğu için koltuğa oturmayı reddeden kuryeyi zorla ikna eden Cin, olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.

        Ayağından yaralanan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Otobüs şoförünün yaralanan motokuryeye yardım anları, otobüsün kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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