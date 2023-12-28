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        Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:15
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        Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ta yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.T. idaresindeki 58 BV 799 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.D, N.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Otomobil içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerce kurtarılırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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