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        Sivas Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Güreş'te il birincisi oldu

        Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Yıldızlar Ortaokullar arası serbest güreş müsabakalarında Başöğretmen Atatürk Ortaokulu takım halinde il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:37
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        Sivas Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Güreş'te il birincisi oldu
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        Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Yıldızlar Ortaokullar arası serbest güreş müsabakalarında Başöğretmen Atatürk Ortaokulu takım halinde il birincisi oldu.

        Okul Müdürü Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 okuldan 140 sporcunun katıldığı müsabakalarda takım halinde il birincisi oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

        Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Yıldız, "Birlik, beraberlik, disiplin nerede varsa başarı oradadır. Bu başarıda büyük katkısı olan, şampiyonluğu okulumuza getiren müdür yardımcımız milli güreşçi Hasan Kama, antrenörlerimiz Samet Gökçe ve Resul Yılmaz'a teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

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