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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş'tan esnaf ziyareti

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, esnaf ziyareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:22
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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş'tan esnaf ziyareti
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        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, esnaf ziyareti yaptı.

        Açıkbaş ve beraberindekiler, ziyaretlerde esnafın sorunlarını dinledi.

        Esnaflarla bir süre sohbet eden Açıkbaş, bereketli kazançlar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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