Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş'tan esnaf ziyareti

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, esnaf ziyareti yaptı.

Açıkbaş ve beraberindekiler, ziyaretlerde esnafın sorunlarını dinledi.

Esnaflarla bir süre sohbet eden Açıkbaş, bereketli kazançlar diledi.

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