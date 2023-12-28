Adana Kozan'da işlenen Mustafa Hakkulu cinayetiyle ilgili İsa Dumlu, Şengül G ve Yüksel Ürün adliyeye sevk edildi

Adana Kozan'da işlenen Mustafa Hakkulu cinayetiyle ilgili İsa Dumlu, Şengül G ve Yüksel Ürün adliyeye sevk edildi

Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! Adana'nın Kozan ilçesinde, oto yedek parça satıcısı 31 yaşındaki Mustafa Hakkulu'nu tabancayla öldüren İsa Dumlu ve ona yardım ettiği öne sürülen Hakkulu´nun eski eşi Bengül G. ve Yüksel Ürün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yüksel Ürün, adliyeye çıkarılırken basın mensuplarının sorularına, "İsa'nın iftiraları yüzünden buradayım" dedi

Adana'da olay, 24 Aralık akşamı, Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi´nde meydana geldi. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü.

3 ÇOCUK BABASI BAŞINDAN VURULDU DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cesedin, 13 Aralık´tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parça satıcısı, 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu´ya ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu´nun cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

CANLI YAYINDA İTİRAF Bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa Dumlu, canlı yayında cinayeti itiraf etti.

"EŞİME HAKARET ETTİ" İDDİASI Dumlu, birlikte alkol aldıkları sırada Hakkulu'nun eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu ileri sürdü.

ÖLDÜRÜP KAYIP İLANI VERMİŞ Dumlu'nun 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Canlı yayında gözaltına alınıp Kozan'a getirilen şüpheli sorguya alındı. Dumlu'ya yardım ettiği öne sürülen Hakkulu´nun eski eşi Bengül G. ve Yüksel Ürün de gözaltına alınarak Kozan'a getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Kozan İlçe Jandarmaya Komutanlığında 3 gün gözaltına kalan şüpheliler geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yüksel Ürün, adliyeye çıkarılırken basın mensuplarının sorularına, "İsa´nın iftiraları yüzünden buradayım" dedi. Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş! Haberi Görüntüle