Adana'da olay, 24 Aralık akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine giden bir çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü.

DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'na (31) ait olduğu tespit edildi.

Bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa Dumlu (27), canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Birlikte alkol aldıkları sırada Mustafa'nın eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp, Hakkulu'nu vurduğunu ileri süren Dumlu, canlı yayında gözaltına alındı. Kozan'a getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hakkulu'nun cenazesi ise götürüldüğü Kozan'ın Yüksekören Mahallesi'nde toprağa verildi.

ÖLDÜRÜP KAYIP İLANI PAYLAŞMIŞ

Gözaltında sorgusu devam eden İsa Dumlu'nun öldürdüğünü itiraf ettiği Hakkulu için sosyal medya hesabından kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun yaptığı paylaşımda Hakkulu'nun fotoğrafının olduğu ve bilgisi olanların haber vermesini istediği görüldü.

KULLANICILAR DA YORUM YAPTI

Birçok sosyal medya kullanıcısının ise cinayet itirafının ardından Dumlu'nun kayıp ilanı paylaşımına Gerçekten pes, adamı öldürüp bir de ilan paylaşmış cani. Hem öldürmüş hem paylaşmış gibi yorumlar yapması dikkat çekti.