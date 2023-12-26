Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
Adana'nın Kozan ilçesinde 12 gün önce kayıp olarak aranan ve canlı yayında öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Hakkulu cinayetinde bir kişi daha gözaltına alındı
Adana'da, Kozan ilçe Jandarma ekipleri dün en yakın arkadaşı İsa Dumlu’nun cinayeti işlediğini itiraf etmesi üzerine canlı yayında gözaltına alınan ve Kozan’a getirilecek olan İsa Dumlu’nun ardından Yüksel Ürün, Kozan’da gözaltına alınmıştı.
ESKİ EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
İHA'da yer alan habere göre akşam saatlerinde Malatya’da bulunan Mustafa Hakkulu’nun eski eşi Bengül Güvenç'in de gözaltına alınarak Kozan’a getirileceği öğrenildi.