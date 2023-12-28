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        Akıncılar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:56
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        Akıncılar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Y.G. (69) yönetimindeki 34 HU 2209 plakalı otomobil, Çiçekli köyü yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki F.G. (69) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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