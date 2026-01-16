Ulaş'ta 882 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Sivas'ın Ulaş ilçe merkezi ve köylerinde 882 öğrenci karnelerini aldı.





Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Ulaş Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.





Öğrencilere tatil döneminde dinlenmelerini, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumalarını, tatili verimli ve eğlenceli geçirmelerini tavsiye eden Eskimez, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.



Kaymakam Eskimez, anne ve babalara karnesi zayıf olan çocuklarına karşı anlayış göstermelerini istedi.

