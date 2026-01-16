Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ş.A, Ö.B, A.U, M.A, C.D, E.K, S.Ç. ve M.S. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, Ö.B, A.U. ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

