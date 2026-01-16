Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:41
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı
        Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ş.A, Ö.B, A.U, M.A, C.D, E.K, S.Ç. ve M.S. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, Ö.B, A.U. ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

