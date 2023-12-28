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        Sivas'ta yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:35
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        Sivas'ta yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir ihbarı değerlendirerek, İran plakalı yolcu otobüsünü İmranlı ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu.

        Otobüsün çeşitli bölümlerinde 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ile 600 paket kaçak sigara bulundu.

        Gözaltına alınan İran uyruklu 2 şoför ile muavin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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