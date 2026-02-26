Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ın Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde tüm kademelerdeki okullarda, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşıma kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ın Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde tüm kademelerdeki okullarda, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşıma kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat'ta tüm kademelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Akıncılar Kaymakamlığının açıklamasında ise ilçede beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime yarın ara verildiği aktarıldı.

        - Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal'da taşımalı eğitime ara verildi

        Şarkışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitim, özel eğitim ile köy ve beldelerdeki okullarda yarın eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.


        Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Kangal Kaymakamlığı da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riskinden dolayı taşımalı merkezli okullarda ve özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Akıncılar'da eğitime 1 gün ara verildi
        Akıncılar'da eğitime 1 gün ara verildi
        Koyulhisar'da eğitime kar arası
        Koyulhisar'da eğitime kar arası
        Sivas'ta tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Sivas'ta tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta minik yürekler Ramazan'ın manevi iklimini camide yaşadı
        Sivas'ta minik yürekler Ramazan'ın manevi iklimini camide yaşadı
        Sivasspor'da, Serikspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Sivasspor'da, Serikspor maçı hazırlıkları sürüyor