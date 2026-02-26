Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.



Gürün Kaymakamlığından yapılan duyuruda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas kara yolunun araç trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığı belirtildi.



Duyuruda, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çekici ve tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığı ifade edildi.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre ise Sivas-Erzincan kara yolu, Suşehri-Hafik, Ordu-Sivas kara yolunun il sınırı kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı.







