Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

        Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

        Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

        Gürün Kaymakamlığından yapılan duyuruda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas kara yolunun araç trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığı belirtildi.

        Duyuruda, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çekici ve tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığı ifade edildi.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre ise Sivas-Erzincan kara yolu, Suşehri-Hafik, Ordu-Sivas kara yolunun il sınırı kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
        Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
        Akıncılar'da eğitime 1 gün ara verildi
        Akıncılar'da eğitime 1 gün ara verildi
        Koyulhisar'da eğitime kar arası
        Koyulhisar'da eğitime kar arası
        Sivas'ta tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Sivas'ta tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
        Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta minik yürekler Ramazan'ın manevi iklimini camide yaşadı
        Sivas'ta minik yürekler Ramazan'ın manevi iklimini camide yaşadı