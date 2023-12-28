Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        M.E. (26) yönetimindeki 06 KLK 32 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Akçaşar köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava
        The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi
        Sivas'ta yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi
        Akıncılar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Akıncılar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Baba mesleği antika radyo tamirciliğini 43 yıldır sürdürüyor
        Baba mesleği antika radyo tamirciliğini 43 yıldır sürdürüyor
        Sivas'ta inşaatın duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta inşaatın duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Çocukların yüzde 28'i 'hikikomori' sendromuna maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 28'i 'hikikomori' sendromuna maruz kalıyor