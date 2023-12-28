Sivas'ta ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

M.E. (26) yönetimindeki 06 KLK 32 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Akçaşar köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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