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Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

Sivas'ta yaban keçisi popülasyonunun belirlenmesi için yürütülen envanter çalışmalarında kayıt altına alınan keçi sayısı 3 bine ulaştı

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AA
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaban keçisi sayısını belirlemek için 2016-2017 av sezonunda başlattığı envanter çalışmasına bu yıl da devam etti.

     
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

    İl genelindeki 5 avlakta yıl boyu çalışan ekipler, 1316 yaban keçisini kayıt altına aldı.

     
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

    Son yapılan envanter çalışmasıyla kentteki yaban keçisi sayısının yaklaşık 3 bine ulaştığı belirlendi.

     
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

    Ekipler, sahadaki envanter çalışmasında dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik aletler de kullandı.

     
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

    Yaban keçilerinin il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde yoğunlukla görüldüğü tespit edildi.

     
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

    Yetkililer, yaban keçisi popülasyonunun artmasında kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının sonuç verdiğini belirterek, yasa dışı yaban keçisi avlamanın cezasının 250 bin lira olduğunu hatırlattı.

     

     
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

    *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı
  • Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

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