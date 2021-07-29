Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Moldova ekibi Petrocub ile Sivas'ta karşılaşıyor. Kırmızı-beyazlılar bu maçla birlikte Avrupa'daki 16. karşılaşmasına çıkıyor.

SİVASSPOR: 0 - PETROCUB: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20.00

HAKEM: Kirill Levnikov

STAT: Sivas 4 Eylül

YAYIN: TRT Spor

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Jorge Felix, Pedro Henrique, Kayode

YEDEKLER: Muammer, Emre Satılmış, Yatabare, Kubilay Eren, Kerem Atakan, Koray Altınay, Ziya Erdal, James, Özkan Yiğiter

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

PETROCUB: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, S. Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Ambros, M. Platica

YEDEKLER: Mostovei, Ndzomo, Sandu, Bejan, Vlas, Gulceac, Douanla, Efros

TEKNİK DİREKTÖR: Lilian Popescu

Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

İLK DENEYİM 2008-09'DA

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.

Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupadan elendi.

SİVASSPOR GEÇEN SEZONDA AVRUPA'DA MÜCADELE ETTİ

​​​​​​​Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile eşleşti.

Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.

Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.