TEK BİLE GÖRÜNTÜLENMEZKEN ÇİFTİ KAYDEDİLDİ

Fotopakan görüntülerinden en çok dikkati çeken bir çift vaşak oldu. Doğada kendini gizleme yeteneği sayesinde çok nadir görüldüğü için ‘ormanın hayaleti’ olarak adlandırılan iki vaşağın bir arada yürüdükleri gözlendi.