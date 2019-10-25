UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın da bulunduğu K Grubu'nda Slovan Bratislava, Wolverhampton'ı konuk etti.
Ev sahibi 11'de Sporar'ın golüyle öne geçerken ilk yarı da böyle sona erdi: 1-0.
İkinci yarıya etkili başlayan İngiliz ekibi, 58. dakikada Saiss ile eşitliği yakalarken 63. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Jimenez skoru 2-1'e getirdi.
Wolves'ta Diogo Jota, 86 ve 87'de gördüğü üst üste sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken mücadele 2-1 noktalandı. Wolverhampton bu sonuçla 6 puana çıkarken Bratislava 4 puanda kaldı.
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