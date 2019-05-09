Soğanın faydaları hepimizin malumu... Hem sevilen hem de vücuttaki bakterilerle savaşmaya yardımcı olan soğan aynı zamanda lezzetli bir çorba için de önemli bir sebze. Malzemelerine kolayca ulaşılabilen soğan çorbasının hazırlanması da çok kolay...

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağ

1.5 çorba kaşığı un

4-5 su bardağı tavuksuyu

Karabiber

Tuz

Yapılışı

Soğanı ortadan kesip yarım halkalar elde etme için ince ince doğrayın.

1 kaşık tereyağını tencerede eritin ve soğanları kavurun. Hafif pembeleşince un ekleyin ve yüksek ateşte kavurmaya devam edin.

İki dakika kavurduktan sonra sıcak tavuk suyunuzu karışıma ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin.

Tercihinize göre karabiber ve tuz ekleyin.