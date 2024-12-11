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        Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?

        Havaların soğumasıyla birlikte okul çağındaki çocuklar için enfeksiyon riski de artıyor. Çünkü hem çocukların yaşam tarzlarındaki değişiklikler hem de kış mevsimi pek çok hastalığın yaygınlaşmasına neden oluyor. Bu kış döneminde çocuklarınızın bağışıklık sistemini güçlendirmek için derlediğimiz önerilere gelin birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:30
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        Çocukların bağışıklık sistemleri, onların genel sağlığı ve enfeksiyonlara karşı dirençlerini belirleyen kritik bir faktördür. Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir dizi etkili yöntem bulunmaktadır.

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        ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK DOĞAL YOLLAR NELERDİR?

        1. ARI SÜTÜ VE BAL

        Besleyici özelliği oldukça yüksek olan arı sütü; ortalama 1 haftalık arıların salgıladıkları jel yapıda bir madde. Yapılan birçok çalışma, arı sütü kullanan deneklerde arı sütü kullanmayan deneklere göre savunma hücre sayısının önemli oranda arttığını ortaya koydu. Arı sütünün 3 yaşından büyük çocuklara her sabah kahvaltıdan önce 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde bal ile karıştırılarak verilmesi bağışıklık sistemi açısından son derece faydalı. Ancak 3 yaşından küçük, alerji problemi olan, astım hastası çocuklarda ise mutlaka doktora danışılması gerekir.

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        2. MEYVELİ KEFİR

        Günde 1 çay bardağı doğal kefir tüketimi bağışıklık sisteminin desteklenmesine büyük yarar sağlamaktadır. Mayalanırken oluşan prebiyotik ve probiyotik bakteriler bağırsaklardaki yararlı mikroorganizmaları artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocukların sade kefirin tadını sevmediği durumlarda içerisine bir miktar meyve püresi ilave edilerek tadı cazip hale getirilebilir.

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        3. KİVİ VE PEKMEZ

        Diğer meyvelere oranla çok yüksek C vitamini kaynağı olan kivi bu sayede bağışıklığı güçlendirip vücudun mikroplara karşı savunma sistemini güçlendirmektedir. C vitamini aynı zamanda vücutta demir mineralinin emilimini de artırıcı etkiye sahiptir. Demir eksikliği problemi yaşayan çocuklarda kivi üzerine pekmez sürülerek tüketmeleri, pekmezde bulunan demir emilimini artırarak çocuklara iki kat bağışıklık kazandırmaktadır. Çünkü pekmezin içeriğindeki demirin emilimi için de C vitamini gerekmektedir.

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        4. YUMURTA

        Anne sütünden sonra vücudun ihtiyaç duyduğu en iyi protein kaynaklarından biri olan yumurta, aynı zamanda çok iyi demir kaynağıdır. A, D, E ve B12 vitaminlerinden zengin yumurta çocuğun zeka gelişimini destekleyip beyin yapısını korurken içerdiği kaliteli protein sayesinde de sağlıklı büyümelerine büyük katkı sağlamaktadır. Çocuğun sevdiği pişirme şekliyle omlet, menemen veya haşlanmış olarak her gün bir yumurta tüketilmelidir.

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        5. ZENCEFİL VE ZERDEÇALLI YOĞURT

        Zencefil ve zerdeçalın sayısız faydası malum. Yoğurdun da gribe karşı etkili olduğu çalışmalarla ortaya konuyor. İşte bu nedenle her gün 1 kase kadar evde mayalanmış yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı zencefil ve 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek hem yoğurt sevmeyen çocuklara bu eşsiz protein kaynağını daha sevimli hale getirebilir hem de bağışıklık sistemini güçlendiren 2 baharat sayesinde çocuğunuzun kış mevsimini daha rahat geçirmesini sağlayabilirsiniz.

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        6. MUZ VE YOĞURT

        Her gün 1 kase ev yapımı yoğurt ve 1 küçük boy muzu karıştırarak veya ezerek çocuğunuza yedirin. Zira bağırsak yapımızda yaşayan ve florayı koruyan bir takım yararlı bakteriler (probiyotikler) zararlı mikroorganizmaların üremesini engelleyerek bağışık sistemini güçlendirir. En önemli probiyotik yiyecek; yoğurttur ve prebiyotik kaynağı muz ile birlikte tüketildiğinde daha yoğun bir etki gösterir. Bu nedenle çocuğunuzun günlük beslenme menüsünde çok önemli bir ara öğün olarak mutlaka yer almalıdır.

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        7. SARIMSAK

        Çocuğunuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirirerek ileride astım olma riskini azaltır. Bu nedenle hemen hemen tüm yemeklerin içinde bu sihirli bileşen, bağışık sisteminiz için bulunmalı. Ancak sarımsağın yemeklere, salatalara ve yoğurda çiğ olarak katılması önemli. Yağda kızartılarak ilave edilen sarımsak aynı etkiyi göstermez ve bağışık sisteminiz için aynı oranda faydası da olmaz.

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        8. BALIK

        Balık, çok güçlü bir antioksidan olan selenyum içerir. Haftada 2-3 gün balık tüketmek çocuğun okuldaki konsantrasyonunu artırarak derslerdeki başarısına yansırken bağışıklık sistemini de üst seviyede tutacaktır. Selenyum sadece balıkta değil tam tahıllı ekmekler, ceviz, fındık gibi yağlı kuruyemişler, yumurta, süt ve süt ürünlerinde bulunmaktadır.

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        9. YETERLİ UYKU

        Uyku, bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür. Vücut, uyku esnasında bağışıklık hücrelerinin üretimini artırır ve iltihaplanma süreçlerini düzenler. Yetersiz uyku, bağışıklık fonksiyonlarını baskılayabilir ve enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmalarını zayıflatabilir. Yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlara karşı daha etkili bir savunma mekanizması oluşturulmasına yardımcı olur. Bundan dolayı, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için düzenli uyku alışkanlığı gereklidir.

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        10. FAST FOOD YERİNE ANNE YEMEĞİ

        Fazla şekerli besin tüketimi ve fazla kilo artışı da çocuklarda bağışıklık sistemini düşürmektedir. Çocuk mutlaka ev yemekleri tüketmelidir. Fast-food beslenme tarzı, kızartmalar, şekerli yiyecekler, asitli içecekler, hazır meyve suları, gofret, bisküvi gibi hazır ambalajlı gıdalardan çocuklar uzak tutulmalıdır. Çocukların ev yemeklerine ilgisini çekmek için değişik tarifler hazırlanabilir. Dışarıdan hazır almak yerine evde yapılmış kek veya kurabiye yanına süt ile güzel bir ara öğün olabilirken, fast-food seven çocuklar için haftada 1 gün evde yapılmış köfte ile güzel bir hamburger hazırlanabilir.

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