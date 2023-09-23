Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
Ünlü rock müziği grubu Oasis'in solisti ve kurucusu müzisyen Liam Gallagher, Tayland'da terk edilmiş bir sokak köpeğini sahiplendi. Tayland'daki barınağın sahibi ve sahiplendirmeyi yapan Niall Harbison "Bazen hayaller gerçekleşir" yorumunu yaptı
Tayland'daki sokak köpeklerine yardım eden ve onları sokaktan kurtaran İrlandalı hayvansever Niall Harbison, sosyal medya üzerinden sahiplendirme haberi paylaştı.
Harbison, kurtarmış olduğu köpeğin Oasis'in solisti ve kurucusu müzisyen Liam Gallagher tarafından sahiplenildiğini duyurdu.
Harbison, Buttons adlı köpeğin görüntülerini derleyerek "Bazen rüyalar gerçekleşir" mesajıyla yavru köpeğin Liam Gallagher ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı.
Harbison açıklamasında "Tayland ormanlarından bu noktaya geldi. Başardın, cesur küçük kız. O Liam Gallagher'ın emin ellerinde" dedi.
*Haberin görselleri DHA ve AP tarafından servis edilmiştir.